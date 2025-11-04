Tentativa de assalto termina em perseguição, tiroteio e morte na BR-101, Zona Oeste do Recife

Motorista por aplicativo teve carro roubado no Alto do Capitão, em Dois Unidos, por quatro homens, que foram perseguidos pela Rádio Patrulha. Na troca de tiros, um assaltante morreu

Carro do motorista por aplicativo sendo rebocado no guincho (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Uma tentativa de assalto a carro por aplicativo gerou perseguição e tiroteio na BR-101, durante a madrugada desta terça-feira (4). Na troca de tiros com policiais da Rádio Patrulha, um dos assaltantes ficou ferido e faleceu após ser socorrido para a UPA. Os outros conseguiram escapar.

Tudo começou no Alto do Capitão, em Dois Unidos, Zona Norte do Recife. Dois homens anunciaram o assalto a um motorista por aplicativo e tomaram o carro. Outros dois comparsas também entraram.

Segundo relatos extraoficiais, a intenção dos assaltantes era usar o veículo para matar um rival do grupo.

O motorista, no entanto, chamou a Polícia Militar. Uma viatura da Rádio Patrulha localizou os assaltantes e durante a perseguição o carro roubado caiu em uma vala da BR, no Barro, Zona Oeste do Recife.

Os homens deixaram o veículo e tentaram fugir para o matagal. Houve troca de tiros com os policiais. Três conseguiram escapar, ficando um ferido. Ele foi levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.