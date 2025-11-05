Motociclista de aplicativo morre e passageira fica ferida em acidente na BR-232

O sinistro envolveu três carros de passeio e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (5), nas proximidades do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana

Motociclista de aplicativo morre e passageira fica ferida após colisão na BR-232, em Jaboatão (Divulgação/Ascom PRF)

Um motociclista de aplicativo morreu e a passageira ficou ferida após um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (5), na BR-232, nas proximidades do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, no Recife.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h30, em um trecho onde a via passa por obras. Devido à redução de velocidade dos veículos, a moto acabou colidindo na traseira de um carro. O sinistro envolveu três automóveis e uma motocicleta.

Testemunhas relataram que a motocicleta seguia no mesmo sentido do fluxo de veículos quando atingiu a parte traseira de um dos carros. O condutor, que trabalhava por aplicativo, morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. A passageira foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas o estado de saúde dela não foi informado.

Em nota, a PRF informou que a pista segue parcialmente interditada, com o tráfego fluindo por apenas uma faixa da BR-232 e pela via local, em frente ao 4º Batalhão de Polícia do Exército (BPE).

