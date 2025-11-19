A denúncia indica que a vítima havia sido abusada durante visitas autorizadas judicialmente; o caso aconteceu no Engenho Gravatá, área rural de Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco

Suspeito de abusar da filha é detido com mandado temporário na zona rural de Água Preta (Reprodução: Google Street View)

Um homem de 40 anos foi preso na manhã da segunda-feira (17) durante uma ação conjunta das polícias Militar e Civil no Engenho Gravatá, área rural de Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco. O envolvido é alvo de investigação após ser acusado de ter estuprado a própria filha adolescente.

A abordagem ocorreu por volta das 11h30, quando os agentes confirmaram a identidade do suspeito e deram cumprimento ao mandado de prisão temporária emitido pela 1ª Vara da Comarca de Água Preta. A decisão fixa um prazo de 30 dias para a detenção, com possibilidade de prorrogação, conforme previsto na legislação.

A denúncia indica que a vítima havia sido abusada durante visitas autorizadas judicialmente.

Na decisão, o juiz relata que a medida foi adotada para preservar a continuidade das apurações e evitar qualquer interferência na coleta de provas.

Por meio de nota, a Polícia Militar confirmou a prisão do acusado efetuado por Agentes do 10º Batalhão.

Após ser detido, o suspeito foi levado à Delegacia de Água Preta, onde foram registradas as formalidades do caso. Em seguida, foi transferido para o Presídio Rorenildo da Rocha Leão, em Palmares, onde permanecerá à disposição do Judiciário enquanto o inquérito avança.