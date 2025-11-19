Cristiano Ronaldo vai a jantar na Casa Branca e recebe elogios de Donald Trump

Cristiano Ronaldo, jogador do Al Nassr, e Donald Trump, presidente do Estados Unidos (Reprodução)

O português Cristiano Ronaldo esteve presente em um jantar de gala com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington D.C, nesta terça-feira, 18. Georgina Rodríguez, esposa de CR7, acompanhou o jogador.

O evento prestou uma homenagem ao príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Cristiano Ronaldo veste a camisa do Al-Nassr, clube saudita, desde a temporada de 2023.

Em recente entrevista, o veterano atacante de 40 anos disse que gostaria de ter uma conversa agradável com Trump no futuro para debater sobre "a paz global". O português considera o presidente dos Estados Unidos "um dos homens que pode ajudar a mudar o mundo".

Cristiano Ronaldo foi um dos convidados de honra do jantar, assim como o CEO da Tesla, Elon Musk, e o CEO da Apple, Tim Cook Donald Trump aproveitou a presença do astro para elogiar o atleta e fazer uma brincadeira com o jogador.

"Sabem de uma coisa? Meu filho é um grande admirador do Cristiano Ronaldo. Agora que ele está aqui, creio que meu filho respeita um pouco mais o pai, depois que os apresentei. Obrigado por estar aqui, é uma honra", disse Trump na cerimônia privada.

Cristiano Ronaldo estará com a seleção de Portugal na disputa da Copa do Mundo de 2026. O Mundial será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

