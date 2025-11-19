Ataques israelenses no Líbano causaram mortes e vários feridos

O incidente se soma à morte de mais 13 pessoas num bombardeio contra Ain el-Helweh o maior campo de refugiados palestinos do Líbano

Pessoas inspecionam os danos após um ataque israelense ao campo de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh, perto de Sidon, no sul do Líbano, em 19 de novembro de 2025. (Foto de Mahmoud ZAYYAT / AFP) ( AFP)

Nesta quarta-feira (19), Israel confirmou ter matado dois supostos membros do Hezbollah num ataque, ontem, no sul do Líbano. "No ataque na zona de Bint Jbeil, foi eliminado um terrorista envolvido nas atividades de reorganização do Hezbollah. Em outro ataque, na zona de Blida, foi eliminado um terrorista que estava recolhendo informações sobre as tropas", diz a nota do exército de Israel.

O incidente se soma à morte de mais 13 pessoas num bombardeio contra Ain el-Helweh o maior campo de refugiados palestinos do país, em Sidon. "O complexo militar era usado pelos terroristas do Hamas para exercícios de treino de planejamento e execução de ataques terroristas contra as forças israelenses e o Estado de Israel", argumentou o exército israelense.

Por sua vez, o Hamas afirmou que o ataque a Ain el-Helweh teve como alvo um clube desportivo frequentado por jovens residentes do campo de refugiados e que não possui instalações militares nos campos palestinos do Líbano. O grupo acusou Tel Aviv de calúnia e invenção.

Segundo ainda um comunicado do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública libanês, o ataque israelense a cidade de Bint Jbeil também provocou a morte do motorista de um ônibus escolar, além de 11 feridos, incluindo várias crianças que estavam sendo transportados no veículo.

Além disso, as forças israelenses emitiram hoje um aviso de evacuação para os residentes de edifícios específicos nas cidades de Deir Kifa e Chehour, no sul do Líbano, antes do que disse serem ataques iminentes às infra-estruturas do Hezbollah.

Enquanto isso, apesar do cessar-fogo acordado há quase um ano com Beirute, Israel continua com ofensivas regulares ao Líbano numa campanha contra suspeitos do grupo xiita libanês Hezbollah.

De acordo com dados das Nações Unidas, o Líbano acolhe aproximadamente 222 mil refugiados palestinos, sendo que a maioria vive em condições difíceis e precárias em campos e são descendentes de refugiados que fugiram da Palestina em 1948, durante a criação do Estado de Israel.