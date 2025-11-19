Enem 2025: divulgados gabaritos e Cadernos de Questões do 2º dia

Material, já disponível no portal do Inep, está organizado por dia de aplicação e pela cor dos Cadernos. Provas foram aplicadas no último domingo (16)

Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC e Bruna Araújo/MEC)

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou nesta quarta-feira, 19, os gabaritos e os Cadernos de Questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 do 2° dia de aplicação. O material já está disponível no portal do Inep, organizado por dia de aplicação, pela cor e pelo tipo dos cadernos.

Assim como na divulgação dos gabaritos do 1º dia de aplicação, também estão disponíveis os cadernos das provas adaptadas para o leitor de tela. Por meio do software NonVisual Desktop Access (NVDA), que captura toda informação de texto, o conteúdo do material é transformado em fala, permitindo a acessibilidade a deficientes visuais.

Os gabaritos e os Cadernos de Questões também podem ser baixados e lidos com o suporte do Dosvox, um programa que se comunica com o usuário por meio de síntese de voz.

Reaplicação

O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, segue até as 12h do dia 21 de novembro (horário de Brasília). O recurso atende às pessoas que faltaram por problemas logísticos ou por serem acometidas por doenças infectocontagiosas, como prevê o edital. Os participantes de cidades afetadas por desastres naturais terão a reaplicação do exame garantida.

Vale ressaltar que o(a) inscrito(a) só faz a prova do dia em que sua participação foi inviabilizada. As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro.