Dia da Bandeira é celebrado em solenidade no Parque 13 de Maio pelo CMNE
Publicado: 20/11/2025 às 10:54
Dia da Bandeira. (Foto: Ascom CMNE)
No inicio da tarde desta quarta-feira (19), o Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou a cerimônia em homenagem ao Dia da Bandeira Nacional, no Parque 13 de Maio, no Centro do Recife.
Durante o evento, foram executados o hasteamento do Pavilhão Nacional, a leitura da Ordem do Dia, o ritual de incineração de bandeiras consideradas inservíveis e o canto do Hino à Bandeira.
Presidida pelo general Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, a cerimonia buscou reforçar valores cívicos e destacar a relevância dos símbolos que representam a soberania brasileira.
A data, celebrada anualmente, marca a criação da atual bandeira do Brasil, instituída em 1889, após a Proclamação da República.
Para o Exército, a atividade tem por objetivo aproximar a instituição da sociedade e reafirmar o papel das tradições militares na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o País.