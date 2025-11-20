Dia da Bandeira é celebrado em solenidade no Parque 13 de Maio pelo CMNE

A data marca a criação da atual bandeira do Brasil, instituída em 1889, após a Proclamação da República

Dia da Bandeira. (Foto: Ascom CMNE)

No inicio da tarde desta quarta-feira (19), o Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou a cerimônia em homenagem ao Dia da Bandeira Nacional, no Parque 13 de Maio, no Centro do Recife.

Durante o evento, foram executados o hasteamento do Pavilhão Nacional, a leitura da Ordem do Dia, o ritual de incineração de bandeiras consideradas inservíveis e o canto do Hino à Bandeira.

Presidida pelo general Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, a cerimonia buscou reforçar valores cívicos e destacar a relevância dos símbolos que representam a soberania brasileira.

A data, celebrada anualmente, marca a criação da atual bandeira do Brasil, instituída em 1889, após a Proclamação da República.

Para o Exército, a atividade tem por objetivo aproximar a instituição da sociedade e reafirmar o papel das tradições militares na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o País.