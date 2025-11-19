Preso pelo feminicídio de confeiteira na Várzea ouviu rap para "se acalmar" enquanto esquartejava corpo da vítima

Henryque Cassiano da Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio contra a confeiteira Thaissa Melo. Em depoimento à polícia, o suspeito contou detalhes do momento em que cortou o braço da vítima

O suspeito Henryque Cassiano da Silva, de 22 anos, preso pelo feminicídio da confeiteira Thaissa Melo, de 21, contou à polícia que ouviu um rap para “se acalmar” enquanto cortava o braço esquerdo da vítima.

Após separar o membro do corpo, ele disse, em depoimento, que escondeu o braço em um saco de lixo em um dos quartos da casa dele, na Várzea, Zona Oeste do Recife, onde a jovem encontrada morta, nesta terça (18).

O corpo de Thaissa foi estava escondido atrás de um guarda-roupa em outro cômodo da residência do suspeito. O Diario de Pernambuco teve acesso ao processo do caso.

Versão

A versão dada por Henryque à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) é de que Thaissa se enforcou na casa dele, na Várzea, Zona Oeste do Recife, enquanto ele havia saído para buscar um fósforo na casa da avó dele, na mesma localidade. Tudo teria acontecido na noite da última segunda (17).

Após encontrá-la morta, o suspeito disse que ficou com medo de ser preso e decidiu esquartejar o corpo de Thaissa para esconder os membros dela. Ele chegou a decepar o braço esquerdo dela.

Depoimento

A sequência de fatos narrada à Polícia por Henyque é de que Thaissa teria mandado mensagem na manhã da segunda (17), pedindo para que ele a encontrasse próximo ao Terminal Integrado CDU, na Cidade Universitária, também na Zona Oeste do Recife. Ele disse que encontrou com Thaissa por volta das 12h e que os dois conversaram.

Na delegacia, o suspeito afirmou que Thaissa disse “estava triste com a situação que estava acontecendo e estava querendo se matar”, por conta de dívidas financeiras. Ele ainda alegou que mandou Thaissa “tirar essas ideias da cabeça”.

Henryque relatou que volta das 18h45 da segunda (17), Thaissa mandou mensagem novamente perguntando se podia ir para a casa dele. Ele disse que a encontrou próxima da casa onde mora, que compraram canja numa barraca e, em seguida, foram para a casa dele, onde a jovem foi encontrada morta nesta terça (18).

Durante o interrogatório, Henryque afirmou que, quando chegou em casa com Thaissa, teve relação sexual consensual com ela. Ainda de acordo com ele, a canja tinha esfriado, e ele foi até a casa da avó dele, para pegar um fósforo para acender o fogão e esquentar a canja. Ele afirmou que pensava que o fogão elétrico não estava funcionando, por isso, teria ido pegar o fósforo.

Segundo Henryque, quando ele voltou para casa, Thaissa estava pendurada na grade da janela, enforcada com a corda que prende a calça do quimono de jiu-jitsu dele. Ela estaria, conforme depoimento, na área da frente da casa, sem nenhum banco ou cadeira por perto. Ele contou que soltou Thaissa, mas que ela já estava “espumando sangue pela boca”.

Esquartejamento

Tudo isso teria acontecido por volta das 22h. Ele ainda disse que tentou fazer massagem cardíaca em Thaissa, mas que ela “já estava gelada e ficando com a cabeça roxa”.

Ele disse que arrastou o corpo de Thaissa até o quarto do meio da casa e ficou muito nervoso, sem saber o que fazer. Ao constatar que Taís estava sem vida, ele decidiu: "Eu corto os braços e as pernas dela, boto em uns sacos e depois vejo o que faço".

Quando questionado pelo motivo de não ter chamado a polícia, Henryque alegou que ficou com medo de ser preso porque suas digitais estariam no corpo de Thaissa. Ele contou que pegou uma faca e conseguiu tirar o braço esquerdo de Thaissa.

O suspeito afirmou que botou uma música para se acalmar, enquanto cortava o braço de Thaissa. Ele disse que ouviu um rap de anime (gênero do rap sobre personagens de filmes ou animes). Após separar o braço do corpo da vítima, ele disse que escondeu o braço em um saco de lixo em outro quarto da casa.

Enquanto estava cortando o braço direito de Thaissa, Henryque contou percebeu “que estava fazendo uma besteira e decidiu parar”. Ele afirmou que tentou usar outras três facas para tentar esquartejar o corpo de Thaissa, e que depois “lembrou havia outra faca mais afiada”.

Relacionamento

Henryque disse à polícia que conhece Thaissa desde criança, pois estudaram na mesma escola. Segundo o suspeito, eles teriam começado a namorar em 2022, mas “deram um tempo”. Depois reataram o relacionamento, no final de 2022, até o agosto deste ano, quando resolveram terminar porque estavam brigando muito.

A versão de Henryque é de que as brigas eram motivadas por imaturidade: "O motivo das brigas? A imaturidade. ‘Tha’ era muito intensa e eu era mais retraído. Ela gostava de andar de mão dada e eu não gostava”.

Apesar do fim do namoro, o suspeito disse que continuava a falar com Thaissa. Henryque ainda confirmou que já traiu Thaissa, e que ela havia descoberto a traição, confrontando ele. Depois disso, eles teriam ficado um tempo sem se encontrar, apenas conversando pelo celular, mas depois voltaram a se ver.