Feriadão: Estado e cidades do Grande Recife instituem ponto facultativo nesta sexta (21)
Recife, Olinda, Jaboatão do Guararapes, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe estabeleceram pontos facultativos nesta sexta (21). Confira os serviços que funcionarão.
Publicado: 19/11/2025 às 09:42
O Governo do Estado já havia publicado o ponto facultativo no Diário Oficial da última sexta (14) (Foto: Yacy Ribeiro/ Secom)
Com o feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) instituíram ponto facultativo nesta sexta-feira (21) em repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, permanecendo em funcionamento normal apenas serviços essenciais.
Cidades como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe decretaram ponto facultativo, assim como o Governo do Estado, que já havia instituído o dia facultativo em publicação no Diário Oficial da última sexta (14).
O ponto facultativo é posterior ao feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado pela segunda vez no Brasil. Instituído em 2023, por meio do decreto da Lei nº 14.759/2023, a data marca a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, considerado uma dos mais importantes figuras da resistência negra contra a escravidão no Brasil.
Confira o que funcionará nesta quinta (20) e sexta (21)
Olinda
Educação e órgão municipais
Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda, incluindo as escolas da rede municipal de ensino.
Saúde
Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.
Mercados públicos
Quinta-feira (20)
Mercado de Sitio Novo funcionará das 06 às 15:00
Mercado de peixinhos funcionará das 06:00 às 12:00
Na sexta-feira, os mercados voltam ao horário normal, das 06:00 às 18:00.
Coleta de lixo
Nos dias 20 e 21 a coleta funcionará normalmente.
Ciclofaixa de Lazer e Turismo
A ciclofaixa será ativada na quinta-feira (20), das 07h às 16h.
Jaboatão dos Guararapes
Educação
Todas as escolas da rede municipal estarão fechadas nesta quinta (20) e sexta (21).
Saúde
Postos de saúde e policlínicas: fechados nesta quinta (20) e sexta (21).
Urgência e emergência: funcionamento 24 horas no Centro de Parto Normal Rita Barradas (Sucupira), UPA Municipal Sotave (Prazeres), Maternidade do Hospital Guararapes (Prazeres) – rede conveniada, Emergência clínica do Instituto Ricardo Selva (Cavaleiro) – rede conveniada, Hospital Memorial Jaboatão (Engenho Velho) – rede conveniada e SAMU (atendimento normal pelo número 192).
Mercados e Feiras
Quinta (20): mercados públicos abertos das 6h às 12h.
Sexta (21): funcionamento integral, das 6h às 18h.
A abertura dos boxes é facultativa aos permissionários, mas os equipamentos públicos funcionarão nos horários acima.
Defesa Civil
A Defesa Civil seguirá com atendimento normal, com equipes de plantão nas bases avançadas e pelos contatos: 0800 281 2099 ou pelo WhatsApp: (81) 9 9195-6655
Procon Jaboatão
O atendimento será realizado pelo canal de denúncias via WhatsApp pelo (81) 7323-7953. A equipe orientará o consumidor e fará o agendamento de fiscalizações, quando necessário.
Paulista
Saúde
A Policlínica Torres Galvão (PTG), localizada na Avenida Marechal Floriano, no Centro, funcionará 24 horas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha, no Janga.
Na quinta (20) e sexta-feira (21), não haverá vacinação no polo fixo localizado no Paulista North Way Shopping. O atendimento retornará no sábado (22), das 9h às 16h e na segunda-feira (24), o atendimento é das 9h às 21h.
Comércio
O comércio local estará aberto, com funcionamento regular ao longo do dia. Lojas, serviços e pequenos estabelecimentos poderão atender o público conforme seus horários específicos. As feiras livres também funcionarão normalmente.
Coleta de Lixo
A coleta de lixo seguirá o cronograma habitual em todos os bairros, sem interrupções.
Secretaria de Finanças
A Secretaria de Finanças não vai abrir na quinta-feira (20), já na sexta-feira (21) e no sábado (22), funcionará em horário especial das 9h às 15h.
Camaragibe
Apenas serviços essenciais funcionarão normalmente.
Cabo de Santo Agostinho
Apenas serviços essenciais funcionarão normalmente.