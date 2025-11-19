Feriadão: Estado e cidades do Grande Recife instituem ponto facultativo nesta sexta (21)

Recife, Olinda, Jaboatão do Guararapes, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe estabeleceram pontos facultativos nesta sexta (21). Confira os serviços que funcionarão.

O Governo do Estado já havia publicado o ponto facultativo no Diário Oficial da última sexta (14) (Foto: Yacy Ribeiro/ Secom)

Com o feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) instituíram ponto facultativo nesta sexta-feira (21) em repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, permanecendo em funcionamento normal apenas serviços essenciais.

Cidades como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe decretaram ponto facultativo, assim como o Governo do Estado, que já havia instituído o dia facultativo em publicação no Diário Oficial da última sexta (14).

O ponto facultativo é posterior ao feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado pela segunda vez no Brasil. Instituído em 2023, por meio do decreto da Lei nº 14.759/2023, a data marca a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, considerado uma dos mais importantes figuras da resistência negra contra a escravidão no Brasil.



Confira o que funcionará nesta quinta (20) e sexta (21)



Olinda



Educação e órgão municipais



Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda, incluindo as escolas da rede municipal de ensino.



Saúde



Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.



Mercados públicos



Quinta-feira (20)



Mercado de Sitio Novo funcionará das 06 às 15:00

Mercado de peixinhos funcionará das 06:00 às 12:00



Na sexta-feira, os mercados voltam ao horário normal, das 06:00 às 18:00.



Coleta de lixo



Nos dias 20 e 21 a coleta funcionará normalmente.



Ciclofaixa de Lazer e Turismo



A ciclofaixa será ativada na quinta-feira (20), das 07h às 16h.



Jaboatão dos Guararapes



Educação



Todas as escolas da rede municipal estarão fechadas nesta quinta (20) e sexta (21).



Saúde



Postos de saúde e policlínicas: fechados nesta quinta (20) e sexta (21).



Urgência e emergência: funcionamento 24 horas no Centro de Parto Normal Rita Barradas (Sucupira), UPA Municipal Sotave (Prazeres), Maternidade do Hospital Guararapes (Prazeres) – rede conveniada, Emergência clínica do Instituto Ricardo Selva (Cavaleiro) – rede conveniada, Hospital Memorial Jaboatão (Engenho Velho) – rede conveniada e SAMU (atendimento normal pelo número 192).



Mercados e Feiras



Quinta (20): mercados públicos abertos das 6h às 12h.

Sexta (21): funcionamento integral, das 6h às 18h.



A abertura dos boxes é facultativa aos permissionários, mas os equipamentos públicos funcionarão nos horários acima.



Defesa Civil



A Defesa Civil seguirá com atendimento normal, com equipes de plantão nas bases avançadas e pelos contatos: 0800 281 2099 ou pelo WhatsApp: (81) 9 9195-6655



Procon Jaboatão



O atendimento será realizado pelo canal de denúncias via WhatsApp pelo (81) 7323-7953. A equipe orientará o consumidor e fará o agendamento de fiscalizações, quando necessário.



Paulista



Saúde



A Policlínica Torres Galvão (PTG), localizada na Avenida Marechal Floriano, no Centro, funcionará 24 horas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha, no Janga.



Na quinta (20) e sexta-feira (21), não haverá vacinação no polo fixo localizado no Paulista North Way Shopping. O atendimento retornará no sábado (22), das 9h às 16h e na segunda-feira (24), o atendimento é das 9h às 21h.



Comércio



O comércio local estará aberto, com funcionamento regular ao longo do dia. Lojas, serviços e pequenos estabelecimentos poderão atender o público conforme seus horários específicos. As feiras livres também funcionarão normalmente.



Coleta de Lixo



A coleta de lixo seguirá o cronograma habitual em todos os bairros, sem interrupções.



Secretaria de Finanças



A Secretaria de Finanças não vai abrir na quinta-feira (20), já na sexta-feira (21) e no sábado (22), funcionará em horário especial das 9h às 15h.



Camaragibe



Apenas serviços essenciais funcionarão normalmente.



Cabo de Santo Agostinho



Apenas serviços essenciais funcionarão normalmente.