UFPE é líder no Nordeste em projetos aprovados na Chamada Universal do CNPq

Entre os 2.606 selecionados, 73 envolvem pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) investirá R$ 450 milhões em novos projetos de pesquisa ao longo de três anos

16 pesquisadores contemplados com a chamada da CNPq irão desenvolver projetos na UFPE (Foto: Divulgação / UFPE)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é líder entre instituições de ensino superior do Nordeste em projetos que serão financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Em três anos, o conselho pretende investir R$ 450 milhões em novos projetos de pesquisa, por meio da Chamada Universal CNPq / MCTI / FNDCT Nº 44 / 2024. O resultado saiu no dia 28 de outubro.

Entre os 2.606 selecionados, 73 envolvem pesquisadores da UFPE, universidade nordestina mais bem colocada na classificação por número de projetos financiados por instituição. A UFPE também está entre as 10 primeiras na classificação nacional.



Como funciona

A Chamada Universal conta com duas categorias – uma para grupos de pesquisa emergentes (com no mínimo três doutores) e outra para grupos de pesquisa consolidados (formados por, pelo menos, cinco doutores de, no mínimo, duas instituições nacionais diferentes). Ela oferece bolsas nas modalidades de Iniciação Científica (IC), Iniciação Tecnológica Industrial (ITI) e Apoio Técnico (AT), com duração máxima limitada ao período de execução do projeto, que pode ser de até 36 meses.

Segundo o CNPq, projetos coordenados por pesquisadores de instituições localizadas nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste receberão 36% dos recursos (superando o mínimo de 30% dos recursos fixados em edital para essas três regiões). Quanto ao alcance das áreas de conhecimento, algumas das áreas com maior número de projetos contemplados são Ciências Biológicas (408) e Ciências Exatas e da Terra (389). Somadas, Humanas e Sociais Aplicadas alcançaram 563 projetos aprovados.

O CNPq informa ainda que, dos R$ 450 milhões investidos (50% a mais em relação à chamada anterior), R$ 320 milhões são de recursos do próprio e R$ 130 milhões são aportados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que é gerido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Número de projetos financiados por instituição

Universidade de São Paulo (USP) – 129

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – 103

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – 101

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – 86

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – 84

Universidade Estadual Paulista (Unesp) – 74

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – 74

Universidade Federal do Pará (UFPA) – 69

Universidade Federal da Bahia (UFBA) – 67

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – 63

Universidade Federal do Ceará (UFC) – 62

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – 62

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – 61

Universidade de Brasília (UNB) – 60

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – 51