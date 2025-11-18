Feminicídio: confeiteira de 21 anos é achada morta na casa do ex-companheiro no Recife

Corpo de Thaissa, que vendia bolos em perfil profissional nas redes sociais, foi encontrado na residência do ex-companheiro, na Várzea, na Zona Oeste do Recife, que foi preso por crime de feminicídio

Thaissa vendia bolos pelo perfil profissional do Instagram (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Thaissa Muniz de Melo, de 21 anos, foi achada morta na casa do seu ex-companheiro, Henryque Cassiano da Silva, de 22 anos, na Várzea, na Zona Oeste do Recife, que acabou sendo preso em flagrante por feminicídio.

Ele prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste.

A Polícia Militar disse que uma equipe do 12º Batalhão foi até o local do crime e encontrou o corpo da vítima dentro da casa.

Por meio de nota, a corporação informou, ainda, que, na manhã desta terça-feira, uma equipe foi acionada para averiguar uma situação de possível desaparecimento de uma mulher no bairro da Várzea.

“Ela foi localizada em óbito na residência do ex-companheiro. O local foi isolado até a chegada dos órgãos competentes. O suspeito foi conduzido ao DHPP para adoção das medidas cabíveis”, acrescentou.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguem em andamento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Perfil

Nas redes sociais, Thaissa compartilhava seu trabalho como confeiteira. Ela utilizava um perfil profissional para vender bolos.

