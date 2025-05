Acidente com carro e trem em Jaboatão termina em capotamento e furto de celular

Dois homens que estavam no carro foram ajudados por moradores após a colisão com o trem

Carro capotou com o impacto do trem/Foto: Reprodução/Instagram

Um carro que transportava mercadorias colidiu com um trem e capotou na entrada da Comunidade do Arieiro, em Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, na noite desta quinta-feira (15). O impacto ocorreu enquanto o motorista tentava atravessar os trilhos, resultando no tombamento do veículo e na dispersão das mercadorias pela via.

Moradores da região registraram o acidente em vídeos que rapidamente circularam nas redes sociais. As imagens mostram o veículo de quatro rodas virado e os dois ocupantes sendo auxiliados por populares. Apesar do susto, ambos não sofreram ferimentos graves.

Durante o socorro, um dos homens teve o celular furtado por um desconhecido que se aproveitou da situação. O caso gerou indignação entre os presentes, que tentaram ajudar a recuperar os produtos espalhados pelo acidente. A Polícia foi acionada para investigar o furto e as circunstâncias do acidente.



A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o acidente aconteceu pelo fato do carro tentar atravessar uma Passagem de Nível "clandestina" e classificou a atitude do motorista como "invasão à Linha Férrea".

Caso recente

Em fevereiro, um motorista ficou ferido após colidir com um trem na Linha Sul Diesel, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a CBTU, a colisão ocorreu porque o condutor do veículo de passeio invadiu a via férrea, onde é proibida a passagem de veículos.

O motorista do carro, único ferido, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Apesar do impacto, ele não sofreu lesões graves. O acidente resultou apenas em danos materiais ao veículo.