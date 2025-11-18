PF mira desvios de dinheiro do Ministério da Cultura; Justiça manda bloquear R$ 400 mil de entidades de Pernambuco e Alagoas

Operação da Polícia Federal em Alagoas investiga possíveis crimes de estelionato majorado contra a União, lavagem de dinheiro e associação criminosa, envolvendo duas organizações sociais alagoanas e uma empresa de Recife. Ações foram deflagradas nesta terça (18)

O valor desviado seria destinado ao fomento da cultura e ao apoio a dependentes químicos em Alagoas, estado vizinho de Pernambuco (Foto: Reprodução/PF)

Desvios de R$ 300 mil nos Ministérios da Cultura e do Desenvolvimento Social envolvendo duas organizações sociais alagoanas e uma empresa de Recife foram alvos da Polícia Federal nesta terça (18). Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Recife e Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e em Gravatá, no Agreste. Os possíveis crimes apontados pela PF são estelionato majorado contra a União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

O valor desviado seria destinado ao fomento da cultura e ao apoio a dependentes químicos em Alagoas, estado vizinho de Pernambuco. Além dos mandados judiciais que foram cumpridos, foram bloqueados R$ 400 mil. Segundo a PF, o valor foi o proveito ilicitamente obtido pelos indiciados.

A Operação é da Polícia Federal em Alagoas, e foi deflagrada nesta terça (18). Segundo divulgação da PF, a ação é denominada “Desfomento” em alusão à consequência danosa provocada pelas condutas dos investigados, que desviaram recursos públicos federais que seriam destinados a ações sociais.