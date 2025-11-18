Pernambuco lança prontuário eletrônico unificado de saúde e anuncia projeto de incentivo à cobertura vacinal em municípios

Lançamento do projeto da Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS) aconteceu nesta segunda (17). O novo sistema reúne dados dos prontuários eletrônicos existentes em uma única plataforma, com todas as informações dos pacientes

O selo "Bora Vacinar", é uma iniciativa conjunta do Governo de PE com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para estimular a ampliação da cobertura vacinal nos municípios (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

O setor de saúde pública pernambucano recebeu um novo sistema de prontuário eletrônico unificado. Denominada Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS), a plataforma reúne informações importantes para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. O sistema foi lançado nesta segunda (17), na abertura do I Congresso Pernambucano de Inovação e Integração em Saúde (CPIIS), no Centro de Convenções, em Olinda, no Grande Recife.

A REDS já está funcionando e integrando dados dos pacientes, como histórico completo, locais de atendimento e exames realizados. O sistema já reúne dados da Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, congregando informações nas Unidades Básicas de Saúde, UPAs, UPAEs e Hospitais da Rede de Atenção à Saúde em Pernambuco, além de dados dos Hospitais da Restauração, Agamenon Magalhães, Otávio de Freitas, Barão de Lucena, Getúlio Vargas e Hospital Regional do Agreste.

A Governadora Raquel Lyra (PSD) esteve presente no lançamento da nova ferramenta e destacou o projeto.

“Estamos dando um passo decisivo para fortalecer o SUS em Pernambuco, ampliando o acesso, a qualidade e a integração da nossa rede de saúde. Vamos conectar informações essenciais para garantir um cuidado mais ágil, eficiente e humano. E com o selo Bora Vacinar, em parceria com o Ministério Público, queremos mobilizar todos os municípios para proteger nossas crianças e adolescentes. Estamos construindo, com os profissionais de saúde e com toda a sociedade, um sistema público cada vez mais inovador e integrado”, ressaltou a chefe do executivo estadual.

Selo Bora Vacinar

Na ocasião, a gestora também assinou o termo de criação do selo “Bora Vacinar”, iniciativa conjunta com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para estimular a ampliação da cobertura vacinal nos municípios. O projeto vai reconhecer os municípios que alcançarem as melhores coberturas vacinais de crianças menores de 1 ano e da faixa etária de 9 a 14 anos.

A aferição será realizada no primeiro quadrimestre de cada ano, segundo o Governo do Estado. A certificação será em três modalidades, confira:

Selo ouro para quem atingir cobertura vacinal igual ou superior a 90% em crianças menores de 1 ano para quatro vacinas: inativada contra poliomielite (paralisia infantil), tríplice viral, pneumocócica 10 (contra pneumonias e meningites causadas pelo Streptococcus pneumoniae), e a pentavalente;

Selo prata para quem atingir essa cobertura entre 70% e 89,9%;

Selo Adolescente Protegido, destinado aos que cumprirem a meta de no mínimo 80% de cobertura na vacinação contra o HPV na faixa etária entre 9 e 14 anos.

A secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, destacou a importância das inovações.

“Estamos lançando a REDS, com investimento de R$ 4,5 milhões do Governo de Pernambuco para garantir um prontuário unificado. E, junto com o Ministério Público de Pernambuco, lançamos o selo Bora Vacinar, com intuito de estimular os municípios a ampliarem a cobertura vacinal, especialmente das vacinas da primeira infância”, disse a titular da pasta.

O procurador-geral de Justiça de Pernambuco, José Paulo Xavier, ressaltou a importância do lançamento do selo Bora Vacinar. “É um estímulo à imunização da primeira infância e dos adolescentes, através da produção de selos aos municípios pernambucanos que atingirem metas específicas”, explicou.

Representando o governo federal, o superintendente do Ministério da Saúde de Pernambuco, Rosano Carvalho, enalteceu o benefício do uso das tecnologias na saúde. “Que a gente possa permitir que essa integração e essa tecnologia favoreçam um atendimento digno e humano, e, acima de tudo, sem diferença de cor de pele, de gênero ou de orientação sexual na saúde. O SUS é de todos”, comentou.

Congresso

O Congresso segue até esta quarta-feira (19), reunindo gestores, profissionais de saúde, pesquisadores, instituições parceiras e representantes das 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), sendo um espaço de construção coletiva para o fortalecimento do SUS em Pernambuco.

A realização do CPIIS é fruto de uma articulação intersetorial que reúne diversas pastas do Governo do Estado, além de parceiros nacionais e internacionais, como Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), universidades e secretarias estaduais de outros entes federativos.