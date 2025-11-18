O que é Cloudflare? Falha na plataforma derruba sites em todo o mundo

Sites como o X (antigo Twitter) estão fora do ar (Captura de tela)

Uma falha significativa na infraestrutura do Cloudflare na manhã desta terça-feira (18) causou instabilidade generalizada, afetando o acesso a milhares de sites em todo o mundo. Plataformas de grande alcance, como X (antigo Twitter), ChatGPT e até mesmo o serviço de design Canva, ficaram inacessíveis para muitos usuários.

O problema foi registrado pelo Downdetector por volta das 08h50 (horário de Brasília), mostrando um pico de reclamações ligadas diretamente ao serviço de distribuição de conteúdo em nuvem (CDN) e segurança do Cloudflare. A gravidade da interrupção reside no papel essencial da empresa: ela age como uma camada de proteção e aceleração para uma vasta porção da internet.

A Cloudflare é uma corporação americana de tecnologia com foco em infraestrutura de internet. Criada em 2009, a empresa fornece um conjunto de serviços voltados para aprimorar a segurança, o desempenho e a confiabilidade de sites e aplicações online.

Ao tentar acessar o X, os usuários eram recebidos com a mensagem de que "ocorreu um erro" ao carregar o feed. Já serviços como o ChatGPT e o Canva apresentavam avisos mais técnicos, solicitando que fossem desbloqueados domínios de verificação de segurança do Cloudflare, um indicativo de que as falhas atingiram seus sistemas de mitigação de ataques (DDoS) e verificação de acesso.