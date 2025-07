IML libera laudo sobre morte de advogado

A advogada Maria Eduarda e a cadela Belinha. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Foi liberado nesta quinta-feira (3), o laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) sobre a morte da advogada Maria Eduarda Medeiros, de 38 anos, que foi vítima de um naufrágio, ocorrido no dia 21 de junho, no veleiro em que passeava com o noivo, o médico Seráfico Junior.

Segundo informações não oficiais, o laudo confirma que Maria Eduarda morreu por afogamento. O documento já está nas mãos dos advogados que acompanham o médico, que sobreviveu à tragédia, mas ainda não foi analisado na íntegra.

Na semana passada, o advogado de Seráfico, Ademar Rigueira, disse que, de acordo com o seu cliente, ele e a noiva nadaram cerca de duas horas, após o naufrágio, até o Porto de Suape. Seráfico acredita que ela tenha batido forte nas pedras na área do porto, quando tentavam subir para se salvar, desmaiado e se afogado.

A confirmação foi divulgada na noite desta quinta-feira (3) pela TV Tribuna e confirmada pelo delegado titular de Porto de Galinhas, Ney Liz Rodrigues.

Procurada para falar sobre o laudo, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) não respondeu.