Polícia investiga morte de bebê de apenas 1 mês em Jaboatão dos Guararapes

Mãe relatou que deixou o bebê no berço e acordou com ele sem vida em sua cama; polícia não descarta homicídio

Sede do DHPP, no Recife. (Foto: Paulo Paiva/DP Foto)

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio do Departamento de Homicídios, investiga a morte de uma criança de 1 mês de vida em Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, no sábado (5). À polícia, a mãe relatou que, ao acordar, encontrou o filho Enzo Manoel Arantes dos Santos sem vida em sua cama.

A genitora declarou ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods) que seu filho mais velho, de 3 anos, estava dormindo por cima da vítima.

Segundo ela, Enzo havia sido deixado no berço por volta das 23h da sexta-feira (4). A mulher contou à polícia que o filho de 3 anos teria relatado que pegou o irmão no berço para dormir com ele, a mãe e o pai na mesma cama.

Em choque, a mulher teria levado a criança sem vida até a casa da mãe, que fica na mesma rua.

Informações iniciais apontam que o delegado de plantão solicitou a presença do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por desconfiar de homicídio no local. Por nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos.