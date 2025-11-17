Entenda as motivações dos protestos dos carroceiros do Recife

Protesto desta segunda (17), é o quarto promovido pelo grupo na capital pernambucana durante o ano. Categoria é contra a legislação de proibição de veículos de tração animal no Recife, está marcada para entrar em vigor em 31 de janeiro de 2026

A concentração aconteceu na Rua Aparecida de Minas, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Pela quarta vez neste ano, o grupo dos carroceiros realiza um protesto nas ruas do Recife. A categoria saiu em passeata nesta segunda (17), do Bongi, na Zona Oeste, até a Câmara dos Vereadores, na área central da capital. Os protestos são um movimento contra a lei de proibição de veículos de tração animal no Recife, que deve entrar em vigor em 31 de janeiro de 2026 na cidade.

Os carroceiros já protestaram anteriormente contra a legislação em abril, junho e agosto deste ano. Em junho e agosto, a cidade foi totalmente paralisada com pontos de bloqueio

promovidos pelo grupo.

A principal reivindicação dos carroceiros é que o valor de indenização previsto pela Prefeitura do Recife, de R$1,2 mil por cavalo e por carroça, não é suficiente. Eles alegam que não há diálogo com a gestão municipal.

“Estamos fazendo essa manifestação por conta da falta de diálogo da prefeitura junto com a classe, porque vale salientar que não é só o carroceiro que tá sendo prejudicado com essa lei arbitrária, tem várias outras pessoas que dependem do animal”, destacou Eklesiartes da Silva, um dos representantes dos carroceiros.

Cadastro

As manifestações coincidem com o início do novo censo dos condutores de tração animal da Prefeitura do Recife. A nova etapa de cadastro vai desta segunda (17) até o dia 10 de dezembro.

Segundo a gestão municipal, o cadastro, que tem o objetivo de identificar tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças, é obrigatório para que os carroceiros possam ter acesso aos benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal, que prevê a proibição completa da atividade em 31 de janeiro de 2026.

Quem atender aos requisitos poderá receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça, no valor de R$ 1,2 mil por unidade. Na primeira fase do programa, apenas seis dos 32 condutores cadastrados receberam indenização de R$ 1,2 mil por cada cavalo e carroça, o que totalizou em seis cavalos e cinco carroças.

Eles também foram encaminhados para vagas de emprego na limpeza urbana, tiveram acesso a microcrédito e receberam bicicletas elétricas. Apesar disso, os manifestantes alegam que terão 60 parcelas de R$100 por cada bicicleta.

“Querem tirar os cavalos da gente, que recicla papelão, por conta de pessoas que infelizmente maltratam os animais, e querem dar uma bicicleta para que os carroceiros paguem 60 vezes de R$100. Não temos condição de pagar R$ 6 mil”, ressaltou Anderson Rodrigues, que trabalha com carroceiros há 9 anos.

O programa oferece ainda cursos de formação e apoio ao empreendedorismo, com mais de 60 opções de qualificação profissional e distribuição de kits de trabalho.

O que diz a Prefeitura

Diante do protesto dos carroceiros, realizado nesta segunda (17), no Recife, a prefeitura da capital disse que começou uma ação para retirada dos veículos de tração animal da cidade.

Por meio de nota, a administração municipal informou que o programa prevê a “retirada gradual” dos veículos, o pagamento de indenizações e a concessão de benefícios pela entrega voluntária de cavalos e carroças.

“Neste mês de novembro, a gestão municipal já indenizou um primeiro grupo de carroceiros, além de destinar crédito para a compra de bicicletas elétricas e vagas de emprego na limpeza urbana da cidade. Os benefícios são concedidos conforme a escolha de cada condutor”, informou.

Ainda segundo a prefeitura, os carroceiros que foram beneficiados participaram do primeiro ciclo do censo, realizado em junho.

Nesta terça (18), a gestão municipal iniciará uma nova rodada de cadastramento, a fim de ampliar a participação de condutores e encaminhá-los aos benefícios do programa.

“Além das indenizações pela entrega voluntária do cavalo e da carroça, das vagas de emprego na limpeza urbana e das opções de microcrédito, o programa dará acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, com a disponibilização de mais de 60 cursos profissionalizantes. Entre as opções, há formações para eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico”, acrescentou.

