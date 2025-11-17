Protestos dos carroceiros: trânsito fica complicado na área central do Recife

A Rua do Hospício, nas proximidades da Câmara Municipal do Recife, apresenta interdição total da via devido ao protesto dos carroceiros. Motoristas e passageiros de ônibus devem ficar atentos

Agentes da CTTU orientam motoristas por causa de protesto dos carroceiros (Marina Torres/DP)

Por causa do protesto dos carroceiros, iniciado na manhã desta segunda (17), o trânsito ficou complicado no Centro do Recife.

A Rua do Hospício, nas proximidades da Câmara Municipal do Recife, apresenta interdição total da via devido ao protesto dos carroceiros.

Agentes da CTTU estão no local para orientar o tráfego. Os caros que seguem pela Avenida Cruz Cabugá, para o Centro, são obrigados a entrar na Avenida Visconde de Suassuna.

Na sede do Legislativo Municipal, os representantes dos condutores de carroças de tração animal, contrários a uma lei que determina o fim dessa atividade, se reuniram com parlamentares ligados ao governo e da oposição ao prefeito João campos (PSB).

