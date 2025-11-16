Estudante de Jaboatão esquece documento e perde Enem 2025: "Vou tentar de novo ano que vem"

O jovem relatou que estava animado para o segundo dia de Enem

O estudante Nicolas Gabriel Cabral, de 18 anos, perdeu o segundo dia de provas do Enem 2025 após esquecer o documento (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O estudante Nicolas Gabriel Cabral, de 18 anos, perdeu o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (16), após esquecer o documento de identidade em casa.

Morador de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, Nicolas está concluindo o Ensino Médio neste ano e relatou que chegou ao local da prova 15 minutos antes dos portões fecharem.

Enquanto esperava para entrar, ele notou que estava sem seu documento oficial. “Eu pedi um Uber moto, mas ele acabou trocando os blocos. Até agora não achei ele, estou procurando ainda”, contou o estudante.

O jovem relatou, ainda, que estava animado para o segundo dia de Enem porque tinha tido um bom desempenho na semana anterior. Segundo ele, após corrigir as questões com o gabarito oficial, contou 67 acertos de 90.

Nicolas, que deseja cursar Análise de Desenvolvimento de Sistemas, disse que irá “erguer a cabeça”. “Vou tentar de novo ano que vem e é isso”, finalizou.

Ao todo, as provas do Enem 2025 são realizadas em 1.805 municípios brasileiros. Neste domingo, o exame tem questões de matemática e ciência naturais. A aplicação da prova começou às 13h30 e está prevista para ser encerrada às 18h30.

Na semana, 3,5 milhões dos mais de 4,81 milhões inscritos participaram do exame. O índice é equivalente a cerca de 73%.

