Náutico e Santa Cruz decidem a final do Campeonato Pernambucano Sub-20

Náutico e Santa Cruz decidem o Pernambucano Sub-20 após eliminações de Sport e América
Publicado: 16/11/2025 às 14:07
Náutico e Santa Cruz Sub-20 (Gabriel França/CNC e Evelyn Victoria/SCFC)
A final do Campeonato Pernambucano Sub-20 está definida. Náutico e Santa Cruz garantiram vaga na decisão após vencerem seus confrontos semifinais neste sábado (16), eliminando Sport e América, respectivamente. O clássico entre alvirrubros e tricolores agora valerá o título estadual da categoria.
ESTAMOSSS NA FINAL! ????????????— Náutico (@nauticope) November 15, 2025
O Náutico garantiu a vaga na decisão do Pernambucano sub-20 ao superar o Clássico dos Clássicos contra o Sport por 4x1 no agregado! ??????
Na partida de ida, vitória por 2x0 com gols de Dudu e Kevyn. Na volta, mais uma vitória do Timbu por 2x1, com gols… pic.twitter.com/cqzMFYoR46
Já o Santa Cruz avançou após empate por 1 a 1 no primeiro duelo diante do América, no CT Ninho das Cobras — Breninho marcou para o Tricolor do Arruda, enquanto Isaque deixou tudo igual para o Mequinha. Na volta, a Cobra Coral venceu por 2 a 1, com gols de Breno e Matheus, garantindo presença na decisão.
ESTAMOS NA FINAL!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 15, 2025
A #BaseCoral venceu o América por 2x1, com gols de Breno e Matheus, e garantiu vaga na decisão do Pernambucano Sub-20. Agora, é contra o Náutico! ?????? pic.twitter.com/kNkwMQZxAm
A final será disputada em jogo único, com cobrança de pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar. A Federação Pernambucana de Futebol ainda definirá o local e o horário da partida.