Náutico e Santa Cruz decidem a final do Campeonato Pernambucano Sub-20

Náutico e Santa Cruz decidem o Pernambucano Sub-20 após eliminações de Sport e América

Paulo Mota

Publicado: 16/11/2025 às 14:07

Náutico e Santa Cruz Sub-20/Gabriel França/CNC e Evelyn Victoria/SCFC

Náutico e Santa Cruz Sub-20 (Gabriel França/CNC e Evelyn Victoria/SCFC)

A final do Campeonato Pernambucano Sub-20 está definida. Náutico e Santa Cruz garantiram vaga na decisão após vencerem seus confrontos semifinais neste sábado (16), eliminando Sport e América, respectivamente. O clássico entre alvirrubros e tricolores agora valerá o título estadual da categoria.

O Náutico confirmou a classificação ao superar o Sport no Clássico dos Clássicos. Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, com gols de Dudu e Kevyn, o Timbu voltou a triunfar na partida de volta por 2 a 1, com Luiz e Felipe Santana balançando as redes. No agregado, o placar terminou 4 a 1 para os alvirrubros.

Já o Santa Cruz avançou após empate por 1 a 1 no primeiro duelo diante do América, no CT Ninho das Cobras — Breninho marcou para o Tricolor do Arruda, enquanto Isaque deixou tudo igual para o Mequinha. Na volta, a Cobra Coral venceu por 2 a 1, com gols de Breno e Matheus, garantindo presença na decisão.

A final será disputada em jogo único, com cobrança de pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar. A Federação Pernambucana de Futebol ainda definirá o local e o horário da partida.

 

América , campeonato , Campeonato Pernambucano sub-20 , clássico , Final , Náutico , Santa Cruz , Sport , Sub-20
