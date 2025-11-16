Com medo de perder a prova, estudante chega com mais de 6h de antecedência para o Enem 2025 no Recife
Estudante Gabriel Luís de França, de 19 anos, morador de Tmandaré, preferiu pagar transporte para chegar ao local onde fará a prova, na Unicap
Publicado: 16/11/2025 às 12:46
Morador de Tamandaré, no Litoral Sul, a cerca de 105 quilômetros da capital pernambucana, Gabriel preferiu pagar por um transporte privado para levá-lo até a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), onde fará o Enem (Foto: Reprodução)
Com receio de perder a prova, o estudante Gabriel Luís de França, de 19 anos, chegou por volta das 6h30, neste domingo (16), para fazer a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 no Recife. “Fiquei com medo porque geralmente tem muito engarrafamento”, conta.
Morador de Tamandaré, no Litoral Sul, a cerca de 105 quilômetros da capital pernambucana, Gabriel preferiu pagar por um transporte privado para levá-lo até a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), onde fará o Enem. O portão só abre às 12h e fecha às 13h.
"Foi um erro meu não ter escolhido o local da prova", diz o estudante. “Para não perder essa prova importante, tive que pagar um carro de lotação para chegar até aqui.”
Animado com o tema da redação na semana passada, o estudante também demonstrou otimismo para encarar as questões de matemática e ciências da natureza. “Estou preparado”, afirma.
Ao todo, as provas do Enem 2025 serão realizadas em 1.805 municípios brasileiros. No último domingo (9), 3,5 milhões dos mais de 4,81 milhões inscritos – ou cerca de 73% – participaram do exame. Os candidatos faltantes podem comparecer no segundo dia de provas.
A prova começa às 13h30. A duração do exame neste domingo, o segundo dia do Enem 2025, será de cinco horas e o término regular está agendado para as 18h30.