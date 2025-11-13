Inep libera gabarito do primeiro dia de ENEM 2025 nesta quinta-feira (13)

Conforme os trabalhadores demissões podem ser justificadas por 'fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep' (Reprodução/Agência Brasil)

O gabarito prova de Ciências Humanas, Linguagens e Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), aplicadas no último domingo (9), foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quinta-feira (13). O gabarito e o caderno de questões podem ser acessados no site do Inep.

No primeiro dia do vestibular, cerca de 3,5 milhões de candidatos participaram da aplicação. No próximo domingo (16), serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática.

Em Pernambuco, foram 272.299 inscrições confirmadas no ENEM. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o vestibular tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).