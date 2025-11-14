Mulher trans é encontrada morta dentro de cisterna em Abreu e Lima; companheiro confessa o crime

Glenda foi encontrada morta em cisterna em Abreu e Lima (Foto: Reprodução)

Uma mulher trans identificada como Glenda Beatriz, de 21 anos, foi encontrada morta dentro de um cisterna em Abreu e Lima, no Grande Recife, nesta sexta-feira (14). A jovem estava desaparecida desde o último sábado (8). O companheiro dela, que não teve identidade divulgada, confessou o crime.

A vítima conheceu o namorado em setembro pela internet e mantinha uma relação afetiva. Ela saiu da casa dos pais, com quem morava, para encontrar o namorado, que se apresentava como tatuador, no dia em que desapareceu. Após o sumiço da filha, o pai começou a procurar pela jovem e descobriu onde o genro morava, na zona rural de Abreu e Lima.

Em conversa com vizinhos do suspeito, o pai da vítima descobriu que o suspeito havia pintado a cisterna onde Glenda estava. A polícia foi acionada e localizou o corpo, que já estava em decomposição e o Corpo de Bombeiros foi ao local para fazer a retirada. Glena foi encontrada sob entulhos. A motiivação do crime ainda está sob investigação e o suspeito confessou ter brigado com a vítima devido ao uso de drogas.