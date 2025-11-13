O corpo da vítima foi encontrado na manhã do dia 6 de novembro atrás da Delegacia de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife

Homem é preso suspeito de assassinar mulher atrás da Delegacia de Igarassu (Foto: Google Street View/Reprodução)

Um homem foi preso nesta quarta-feira (12) suspeito de matar uma mulher em um terreno localizado atrás da Delegacia de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O crime ocorreu na madrugada do último dia 6 de novembro.

Segundo a perícia inicial, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi encontrada despida, com múltiplas lesões provocadas por golpes de faca na região do tórax e ferimentos causados por uma pedra de grande porte na cabeça. O corpo foi localizado em uma área de mata, nos fundos da 29ª Circunscrição Policial.

As investigações indicam que câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito e a vítima, montados em um cavalo branco, entraram no terreno por volta das 3h30 da manhã do crime.

Aproximadamente 30 minutos depois, o homem foi visto saindo sozinho do local.

Acionados, a Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento da área até a chegada do do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a 29ª Delegacia de Polícia de Igarassu e a 6ª Delegacia de Homicídios (DPH). O trabalho envolveu análise de câmeras de monitoramento, diligências de campo e coleta de provas periciais.

O preso foi encaminhado à sede da Polícia Civil, onde prestou depoimento e deve responder por feminicídio.