Bombeiro tem mal súbito e morre durante curso de mergulho no Recife

Bombeiro Danilo Firmino morreu durante curso de mergulho (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um bombeiro militar morreu após passar mal durante uma atividade prática do Curso de Mergulho Autônomo, realizada no Recife na quinta-feira (13). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco nesta sexta-feira (14). A vítima é o cabo Danilo Firmino da Silva, integrante do 2º Grupamento de Bombeiros, sediado em Caruaru.

O militar sofreu um mal súbito enquanto participava da 15ª edição do curso. Ele recebeu atendimento imediato das equipes de prevenção e dos instrutores que acompanhavam o treinamento. Após os primeiros socorros, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado, na Zona Oeste do Recife.

Diante da gravidade da situação, Danilo foi transferido para o Hospital da Restauração, no Derby, onde passou por um procedimento cirúrgico emergencial. Mesmo com a intervenção médica, ele não resistiu.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que os protocolos internos serão acionados para apurar as circunstâncias do ocorrido. A corporação também destacou que todos os participantes do curso passam por avaliações físicas e médicas antes do início das atividades e afirmou estar prestando assistência à família do cabo.