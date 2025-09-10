Homem morre afogado em Tamandaré, no litoral sul

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Tamandaré

IML de Palmares fica na Zona da Mata Sul (Arquivo)

Um homem morreu após ter se afogado na Praia de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, na tarde de segunda-feira (8). A vítima foi identificada como Abraão Bezerra da Silva, de 33 anos.

De acordo com testemunhas, minutos depois que Abraão entrou no mar e perceberam que ele estava se afogando, agiram rapidamente e o retiraram da água.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para prestar os primeiros socorros, mas quando chegaram no local constataram o óbito.

O corpo de Abraão foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares. A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência de afogamento está sendo investigada pela Delegacia de Tamandaré. As diligências seguem até o esclarecimento do fato.