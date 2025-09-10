Homem morre afogado em Tamandaré, no litoral sul
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Tamandaré
Publicado: 10/09/2025 às 09:32
IML de Palmares fica na Zona da Mata Sul (Arquivo)
Um homem morreu após ter se afogado na Praia de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, na tarde de segunda-feira (8). A vítima foi identificada como Abraão Bezerra da Silva, de 33 anos.
De acordo com testemunhas, minutos depois que Abraão entrou no mar e perceberam que ele estava se afogando, agiram rapidamente e o retiraram da água.
Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para prestar os primeiros socorros, mas quando chegaram no local constataram o óbito.
O corpo de Abraão foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares. A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência de afogamento está sendo investigada pela Delegacia de Tamandaré. As diligências seguem até o esclarecimento do fato.