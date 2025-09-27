° / °
Policiais militares resgatam duas pessoas de afogamento em Olinda

As vítimas receberam os primeiros atendimentos no próprio local e não precisaram ser encaminhadas para unidade de saúde

Larissa Aguiar

Publicado: 27/09/2025 às 19:04

Policiais militares resgatam vítimas de afogamento em Olinda (Reprodução/Redes Sociais)

Duas pessoas foram resgatadas de afogamento por policiais militares, na manhã deste sábado (27), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O caso aconteceu após as vítimas ficarem presas a uma embarcação que era arrastada pela maré em direção às pedras.

De acordo com informações da Polícia Militar, o efetivo realizava o policiamento ostensivo na área quando foi acionado por populares. Os policiais entraram na água e, com o apoio de banhistas que estavam no local, conseguiram retirar os envolvidos em segurança até a faixa de areia.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos no próprio local e não precisaram ser encaminhadas para unidade de saúde.

