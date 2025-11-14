Corpo é encontrado boiando no rio em Ipojuca, no Grande Recife

O corpo ainda não identificado foi localizado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (14), sob a ponte da Comunidade de Penderama, às margens da rodovia PE-60, em Ipojuca

Um corpo foi encontrado boiando no rio na manhã desta sexta-feira (14) sob a ponte da Comunidade de Penderama, às margens da rodovia PE-60, em Ipojuca, no Grande Recife. Até o momento, a vítima não havia sido identificada.

De acordo com testemunhas, o corpo foi visto nas primeiras horas do dia. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado por volta das 9h40 e enviou ao local uma Unidade Tática de Mergulho, responsável pelo resgate.

Após a retirada da vítima, a Polícia Militar de Pernambuco assumiu a ocorrência, isolando a área para o trabalho das equipes de investigação.

O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

