Corpo é encontrado boiando no rio em Ipojuca, no Grande Recife
O corpo ainda não identificado foi localizado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (14), sob a ponte da Comunidade de Penderama, às margens da rodovia PE-60, em Ipojuca
Publicado: 14/11/2025 às 14:20
Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)
Um corpo foi encontrado boiando no rio na manhã desta sexta-feira (14) sob a ponte da Comunidade de Penderama, às margens da rodovia PE-60, em Ipojuca, no Grande Recife. Até o momento, a vítima não havia sido identificada.
De acordo com testemunhas, o corpo foi visto nas primeiras horas do dia. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado por volta das 9h40 e enviou ao local uma Unidade Tática de Mergulho, responsável pelo resgate.
Após a retirada da vítima, a Polícia Militar de Pernambuco assumiu a ocorrência, isolando a área para o trabalho das equipes de investigação.
O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).