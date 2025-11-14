A Construção da Paz e a Lei Antifacção

A paz, tema atualíssimo em redes de comunicação e em reuniões de poderosos e tem sido uma preocupação corrente em nossos lares

Projeto Antifacção cria a modalidade qualificada do crime, facilita ações contra empresas usadas pelo crime organizado e regula a gravação de conversas entre criminosos e advogados dentro da prisão (AFP)

A paz, tema atualíssimo em redes de comunicação e em reuniões de poderosos e tem sido uma preocupação corrente em nossos lares.



O projeto de lei Antifacção foi feito inicialmente por um grupo de trabalho, composto por especialistas, policiais e membros do Ministério Público, a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



O texto foi enxugado pelo ministro Ricardo Lewandowski e enviado ao Congresso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



A tramitação ganhou velocidade depois da operação da polícia do Rio de Janeiro nas comunidades da Penha e do Alemão que causou grande polêmica social.



Na semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou Guilherme Derrite para ser o relator. Para assumir essa função, ele se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo.



Derrite apresentou suas conclusões e tem sofrido bastante criticas de setores políticos e sociais.

O fato é que a a paz é um conceito multifatorial e por isso, em inúmeros casos, é difícil de ser construída, por isso devem ser evitados discursos populistas de que em algumas horas de conversa ela possa ser alcançada.



Passo grande parte de minha vida, como advogado intermediando paz e composição em diversos litígios.

A ausência de paz se observa em variados comportamentos, que necessariamente não se enquadram e estado de guerra, como preconceitos e violações de direitos humanos e vão se enraizando densamente em nossas culturas.



A violência nos lares irradia seus efeitos devastadores na sociedade e é, muitas vezes, silenciosa e traiçoeira.



Tanto o é, que no último ano tivemos diversos alertas nas escolas de nossos filhos acerca de possíveis atos de violência no âmbito das escolas.



A violência, em todas as suas formas, tem um impacto nocivo para as sociedades. E a exclusão e a discriminação não apenas violam direitos humanos, como também causam ressentimentos e animosidade, podendo dar chance ao crescimento de violências e um circulo vicioso.



A violência mata nossos corpos e nossa almas, tiras nossa esperança, nos deixa doentes e sem rumo.

O nosso rei Roberto Carlos já cancionou:



Todos Estão Surdos – Roberto Carlos

Desde o começo do mundo

Que o homem sonha com a paz

Ela está dentro dele mesmo

Ele tem a paz e não sabe

É só fechar os olhos e olhar pra dentro de si mesmo

Tanta gente se esqueceu

Que a verdade não mudou

Quando a paz foi ensinada

Pouca gente escutou

Meu Amigo volte logo

Venha ensinar meu povo

O amor é importante

Vem dizer tudo de novo



Do que me serve ter todas as riquezas e sabedoria se eu não estiver em paz comigo e com o próximo para usufruir, é preciso ressignifcar essa cultura de paz que começa em mim e deve ser irradiada para todos.



Fiquemos em paz.



Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues. Advogado e professor universitário.