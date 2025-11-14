Pernambuco tem média de quase 6 mortes por mês em acidentes nas estradas estaduais, diz DER

Em 10 meses de 2025, foram contabilizadas 57 mortes decorrentes de sinistros de trânsitos em rodovias estaduais, as "PEs". Segundo divulgação do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), os dados são do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BRPv)

Colisão entre carro e moto na PE-001, no Conjunto Beira Mar, em Paulista (Foto: Arquivo/DP)

Pernambuco tem média de 5,7 mortes mensais decorrentes de sinistros de trânsito ocorridos em estradas estaduais (PEs). Os números são relativos ao período entre janeiro e outubro deste ano, quando foram registrados 57 óbitos. Além disso, em média, 33,3 pessoas ficaram feridas por mês em 2025 em sinistros de trânsito nas PEs.

Segundo a divulgação desta sexta (14), do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), os dados são do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BRPv). O compartilhamento acontece em função ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, celebrado no próximo dia 17 de novembro, e conhecido pela prestação de homenagem às vítimas de sinistros de trânsito.

Redução

No geral, os dados representam uma queda em relação ao mesmo período do ano passado: em 10 meses de 2024, foram registrados 66 óbitos, com uma média de 6,6 por mês, apontando uma redução nas mortes de 13,6% em 2025.

No recorte dos feridos, os casos diminuíram de 359 em 2024, para 333 em 2025, configurando 7,2% casos a menos. A média mensal caiu de 35,9 para 33,3 no quesito.

Balanço das rodovias estaduais

Neste ano, em média 57,8 sinistros aconteceram em PEs, segundo o levantamento do BPRv. No ano mesmo período do ano passado, a média foi de 69,5 sinistros. O total de sinistros nas PEs caiu de 695 para 578 casos, uma redução de 16,8%.

Segundo o diretor-presidente do DER-PE, André Fonseca, destacou o empenho conjunto do órgão e de seus parceiros na adoção de medidas integradas de engenharia, fiscalização e educação para o trânsito.

“O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é um momento de reflexão sobre as vidas que se perderam e sobre o quanto podemos fazer mais pela segurança. Temos intensificado campanhas educativas, reforçando a sinalização e monitorado trechos críticos das PEs para garantir um trânsito mais seguro”.