'Fiquei só na presidência', afirma Yuri Romão após anunciar saída do Sport

Presidente do Sport, Yuri Romão (Paulo Paiva/Sport )

O presidente do Sport, Yuri Romão, anunciou nesta sexta-feira (14) sua saída do cargo para o dia 31 de dezembro e fez uma autocrítica sobre sua gestão à frente do clube. Em entrevista coletiva, o mandatário rubro-negro afirmou que sentiu falta de acompanhamento mais crítico no departamento de futebol, especialmente em relação às decisões de contratações.

“Dentro daquilo que eu gosto de fazer, autocrítica e autoanálise, acredito que faltou alguém do meu lado para que pudéssemos ter um acompanhamento mais crítico em relação ao departamento de futebol. As solicitações de contratações. Eu fiquei só na presidência esse ano, no início, tomando decisões que poderiam ter sido mais conversadas com pessoas do meio”, declarou.

Romão afirmou ainda que poderia ter sido melhor assessorado sobre as recomendações do departamento de futebol, reforçando que a falta de suporte especializado influenciou nas decisões tomadas durante seu mandato.



SAÍDO DO CLUBE

O presidente do Sport, Yuri Romão, anunciou nesta sexta-feira (14) que permanecerá à frente do clube até 31 de dezembro de 2025, antecipando em um ano o término de seu mandato, que originalmente iria até o final de 2026. Após esse período, o mandatário rubro-negro pretende convocar novas eleições para a presidência do clube.

“Tomamos a decisão de que o presidente Yuri Romão fica até o final de dezembro. Ao final desse período, faremos a auditoria prevista pela Lei Pelé e, em seguida, convocaremos eleições para escolher um novo dirigente do Sport. Deve ser um mandato tampão, e no final de 2026 teremos a eleição para o triênio”, declarou Romão.

