Presença de sêmen em colchões em posto de BPRv é investigada; MPPE denunciou PM por estupro

Diario apurou que um inquérito policial foi aberto para investigar a presença de sêmen em colchões do posto 6 de BPRv, no Cabo de Santo Agostinho, onde uma mulher denunciou um estupro no último dia 11 de outubro

Diario teve acesso a laudos periciais realizados no posto do BPRv do Cabo (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil pernambucana para investigar a presença de sêmen em colchões posto 6 do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, onde uma mulher de 48 anos denunciou ter sido estuprada por um policial militar no último dia 10 de outubro.

A informação foi apurada pelo Diario, nesta sexta (14), com fontes ligadas à corporação. O subtenente suspeito do crime foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público de Pernambuco.

O resultado da perícia policial feita na unidade do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que constatou fragmentos contendo sêmen em quatro colchões da unidade, foi adiantado na quarta (12), pelo Diario, que obteve com exclusividade os laudos periciais.

Os materiais foram encontrados no alojamento masculino e na sala do Posto policial, e seriam de, ao menos, sete indivíduos distintos dos sexos masculinos e fluídos femininos.

Nenhum dos materiais genéticos, no entanto, não corresponde ao subtenente da PM, Luciano Valério de Moura, de 49 anos, acusado pela prática do crime sexual. Segundo depoimento da vítima, o acusado cometeu o crime em pé, o que explica a não aparição de material genético do acusado.

Ainda conforme os laudos, em um dos colchões foi identificado um perfil genético “característico de mistura” de dois indivíduos dos sexos masculino e feminino, incompatível com as amostras referente à vítima. Em outro colchão também foi identificado um perfil genético “característico de mistura”, mas dessa vez envolvendo dois indivíduos do sexo masculino.

Denúncia do MPPE

Nesta quinta (14), o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recebeu o Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado para apurar fatos ocorridos no posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e já ofereceu a denúncia na Justiça Militar. Conforme nota oficial da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o IPM tramita em segredo de justiça.

Relembre o caso

Uma mulher de 48 anos denunciou que teria sido estuprada por um policial militar no último dia 10 de outubro, durante uma abordagem de blitz.

No dia 13 de outubro, a vítima declarou à Corregedoria Geral que trafegava em direção à praia de Gaibu acompanhada de uma amiga e das duas filhas, de 16 e 9 anos, quando foi parada por três policiais que realizavam fiscalização de rotina no posto 6 de Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), localizado próximo ao Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, Grande Recife.

Segundo a mulher, após apresentar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação, foi informada por um dos agentes sobre a existência de débitos de licenciamento e multa.

Segundo o relato, o policial pediu que ela o acompanhasse até uma área interna do posto, alegando que faria parte do procedimento. Em uma sala, o agente teria apagado as luzes, exposto a genitália e tentado manter relação sexual à força.

A mulher afirmou ter resistido, mas o policial a obrigou a praticar sexo oral. Após o ato, ele teria feito comentários de cunho sexual e liberando a vítima, que deixou o local com as filhas e a amiga.

