Corrida Circuito das Estações altera trânsito no centro do Recife neste domingo

Bloqueios serão feitos de forma itinerante ao longo do percurso, segundo a CTTU

Agentes da CTTU estarão nos locais para orientar os motoristas (Foto: CTTU)

O trânsito no centro do Recife sofrerá alterações na manhã deste domingo (16) devido à realização do Circuito das Estações – Etapa Verão, com largada no Forte de São João Batista do Brum, no Bairro do Recife, a partir das 6h.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) informou que haverá bloqueios itinerantes em pontos específicos da cidade, com acompanhamento e orientação dos agentes de trânsito.

Após a largada, os atletas devem seguir pela Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Palácio do Campo das Princesas, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Engenheiro José Estelita e Cabanga. A partir desse ponto, os atletas retornam em direção à Ponte Maurício de Nassau e seguem pela Avenida Alfredo Lisboa até o Forte do Brum, onde o circuito se encerra.

A previsão é que a corrida seja finalizada às 9h.

A CTTU orientou que os condutores fiquem atentos à sinalização temporária e sigam as instruções dos agentes. “Todos os bloqueios serão desfeitos progressivamente, conforme o avanço dos atletas”, informou a autarquia.