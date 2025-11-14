Bolsa Família beneficia mais de 1,46 milhão de famílias em Pernambuco a partir desta sexta (14)

Auxílio Bolsa Família (Foto: MDS)

O pagamento de novembro do Bolsa Família começa nesta sexta-feira (14) em Pernambuco, alcançando 1.464.847 famílias nos 185 municípios do estado. O valor médio repassado é de R$ 674,81, e o investimento total supera R$ 986,94 milhões. Os depósitos seguem até o dia 28, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Entre os repasses previstos, o Benefício Primeira Infância atende 548,4 mil crianças de zero a seis anos, garantindo um adicional de R$ 150 para cada integrante dessa faixa etária. O investimento destinado a esse benefício no estado ultrapassa R$ 79,3 milhões. Também serão pagos os adicionais de R$ 50 previstos pelo programa, que chegam a 991,5 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 40,8 mil gestantes e 28,8 mil nutrizes, somando mais de R$ 50,4 milhões em repasses.

Recife é o município com maior número de beneficiários neste mês, com 136,9 mil famílias atendidas. Em seguida aparecem Jaboatão dos Guararapes (83,9 mil), Olinda (49,1 mil), Caruaru (47,7 mil) e Petrolina (45,8 mil). O maior valor médio do benefício no estado foi registrado em Ipubi, onde as famílias recebem, em média, R$ 714,08. Tacaratu (R$ 708,44), Buíque (R$ 705,81), Carnaubeira da Penha (R$ 705,33) e Capoeiras (R$ 705,26) completam a lista dos municípios com maiores valores.

No cenário nacional, o programa beneficia 18,65 milhões de famílias em novembro, movimentando R$ 12,69 bilhões em repasses. O valor médio do país é de R$ 683,28. O Benefício Primeira Infância contempla 8,23 milhões de crianças de zero a seis anos, totalizando R$ 1,16 bilhão. Já os benefícios adicionais de R$ 50 chegam a 575,3 mil gestantes, 382,3 mil nutrizes e 14,3 milhões de crianças e adolescentes entre sete e 18 anos, com investimento total de R$ 707,92 milhões.