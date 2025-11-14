Operação especial de ônibus para o jogo entre Sport x Flamengo

Esquema de ônibus para Arena Pernambuco (Divulgação)

O jogo entre Sport e Flamengo, neste sábado (15), às 18h30, na Arena Pernambuco, contará com operação especial de ônibus. Para facilitar o deslocamento do público, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM) preparou a linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 15h, com tarifa correspondente ao anel A (R$ 4,30).

O consórcio orienta que os usuários adquiram antecipadamente a pulseira de embarque, a fim de agilizar o acesso aos ônibus. O pagamento poderá ser realizado em dinheiro ou por meio de qualquer cartão VEM. Por se tratar de um serviço especial, não serão concedidas gratuidades nem abatimentos tarifários.

Após o apito final, a operação contará com reforço de veículos para garantir o retorno dos torcedores ao Terminal Integrado Cosme e Damião. Toda a ação será acompanhada e monitorada pelos fiscais do Grande Recife.

Itinerário da linha 047

Sentido Cosme e Damião Arena:

TI Cosme e Damião Rua Arapongas Rua Tomaz Ferreira Rua Bernardim Ribeiro Ramal Arena/PE Rua Ronnie James Dio (ramal interno)

Sentido Arena TI Cosme e Damião:

Rua Ronnie James Dio (ramal interno) Ramal Arena Pernambuco Rua Bernardim Ribeiro Rua Tomaz Ferreira Rua Arapongas TI Cosme e Damião

Atendimento ao usuário

Para dúvidas, sugestões ou reclamações, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Grande Recife pelo 0800 081 0158, de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999, disponível diariamente no mesmo horário.

Caso a demanda não seja solucionada no prazo informado, o passageiro poderá recorrer à Ouvidoria, utilizando o número de protocolo do registro inicial. O atendimento é feito pelo e-mail [email protected]

ou pelos telefones 3182-5511 / 5633 / 5630 / 5519, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Também é possível acionar o órgão pelos números 3182-5512 / 5518.