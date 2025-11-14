Carroceiros passam por novo ciclo de cadastramento pela Prefeitura do Recife

A participação no cadastramento é obrigatória para ter direito a indenização e acessar benefícios do programa. Prazo vai até 10 de dezembro. Neste mês, gestão municipal já indenizou seis carroceiros e ofereceu bikes elétricas, vagas de emprego na limpeza urbana e microcrédito

O prazo para essa nova etapa de cadastramento vai até o dia 10 de dezembro (Foto: Rafael Vieira/DP)

A Prefeitura do Recife inicia, na próxima terça-feira (18), um novo censo dos condutores de tração animal (conhecidos carroceiros) residentes na capital pernambucana. O cadastro tem o objetivo de identificar tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças, dentro do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal.

O prazo para essa nova etapa de cadastramento vai até o dia 10 de dezembro. Para participar os condutores devem comparecer aos locais de atendimento, nas datas indicadas, portando um documento de identificação e comprovante de residência com Código de Endereçamento Postal (CEP) do Recife.

O cadastramento iniciará no bairro do Arruda e seguirá para Joana Bezerra, Dois Irmãos, Várzea, Mustardinha e Ibura. Confira o cronograma detalhado:

17 e 18 de novembro — Arruda

Local: Campo ao lado da UPAE do Arruda, Avenida José dos Anjos

Ponto de referência: Próximo ao Clube Santa Cruz

24 e 25 de novembro — Joana Bezerra

Local: Avenida Martin Luther King, nº 96

Ponto de referência: Próximo à Escola Municipal Professor Josué de Castro

27 e 28 de novembro — Dois Irmãos

Local: Praça de Dois Irmãos

Ponto de referência: Próximo ao Parque de Dois Irmãos

1 e 2 de dezembro — Várzea

Local: Praça da Várzea

Ponto de referência: Próximo à Academia da Cidade da Praça

4 e 5 de dezembro — Mustardinha

Local: Praça do ABC

Ponto de referência: Próximo à Escola Municipal Professor Antônio de Brito Alves

9 e 10 de dezembro — Ibura

Local: Rua Professor José Brasileiro, nº 100 – Vila Nova, Ibura de Baixo

Ponto de referência: Galpão de Bate Estaca

Como funciona o programa

Segundo a Prefeitura, durante o atendimento, o cavalo e a carroça serão identificados. O equino receberá um chip sob a pele, e a carroça, um adesivo impermeável. Os participantes terão acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, com a disponibilização de mais de 60 cursos profissionalizantes e a distribuição de kits de trabalho.

Segundo a gestão municipal, seis condutores aderiram voluntariamente ao programa e entregaram seis cavalos e cinco carroças em novembro. Pela entrega dos animais e por cada carroça, cada um recebeu R$ 1,2 mil. Eles também receberam a concessão de crédito para a compra de bikes elétricas, conforme a escolha de cada um.

“O objetivo da ação é proporcionar uma transição segura e apoiar a recolocação dos carroceiros no mercado de trabalho, a fim de garantir novas fontes de renda para as famílias, uma vez que a tração animal será totalmente proibida no Recife a partir do dia 31 de janeiro de 2026”, divulgou a prefeitura.