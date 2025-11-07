Apenas seis carroceiros, dos 32 cadastrados, aderem ao programa de retirada de carroças no Recife

Em evento realizado nesta sexta-feira (7), o Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal (VTA) recebeu cavalos e carroças de apenas seis cadastrados no primeiro censo

Cavalos foram recolhidos e serão disponibilizados para adoção (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Apenas seis carroceiros aderiram à entrega voluntária de cavalos e carroças na manhã desta sexta-feira (7), durante evento do Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal (VTA).

A ação, que tem por objetivo a retirada das carroças de tração animal das ruas do Recife, prevê o pagamento de indenizações e a substituição da atividade por alternativas de renda. O evento ocorreu no Compaz Lêda Alves, no bairro do Pina, na zona sul do Recife.

Cada participante recebeu R$ 2,4 mil, sendo 1,2 mil por cavalo e o mesmo valor por carroça.

Além da indenização, três condutores receberam bikes elétricas e dois foram encaminhados para vagas de emprego na limpeza urbana. Um dos cadastrados optou apenas pelo pagamento em dinheiro.

Conforme a secretária de Proteção e Defesa dos Animais, Andresa Albuquerque, esta primeira fase representa o ponto de partida da transição que vai culminar com o fim da circulação de carroças no Recife até o dia 31 de janeiro de 2026.

“Neste primeiro momento, estamos recebendo as entregas voluntárias dos animais e das carroças. É um processo de convencimento e de incentivo para que mais condutores aderirem ao programa”, explicou.

A secretária destacou que um novo censo será aberto ainda em novembro para identificar os trabalhadores que não participaram da primeira etapa.

“A ideia é ampliar o cadastro e permitir que todos tenham acesso aos benefícios, como indenização, emprego direto, crédito popular ou cursos de capacitação. Ninguém vai ficar desamparado”, afirmou.

Ela lembrou que, neste primeiro momento, 32 carroceiros realizaram o cadastrado, destes 16 demonstraram interesse no programa e apenas 6 realizaram a entrega do cavalo e da carroça.

Segundo a secretária, os cavalos recolhidos serão levados ao Centro de Vigilância Ambiental (CVA), onde receberão tratamento e ficarão disponíveis para adoção.

“Todos os animais passam por avaliação veterinária e só são entregues a pessoas com documentação e comprovação de área rural. É uma forma de garantir que não voltem a sofrer maus-tratos”, completou Andresa.

O programa também prevê a oferta de mais de 60 cursos profissionalizantes e kits de trabalho para os ex-condutores, em áreas como eletricista, mecânico de refrigeração e cabeleireiro.

A expectativa da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais é de que as entregas voluntárias aumentem nos próximos meses, conforme os carroceiros conheçam melhor as alternativas oferecidas.

“Essa é uma mudança histórica”, afirmou Andresa. “É uma luta antiga da causa animal e, ao mesmo tempo, um passo importante para garantir dignidade aos trabalhadores, oferecendo outras formas de sustento sem o uso dos cavalos.”