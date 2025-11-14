Tio de criança autista de 9 anos é preso por estupro de vulnerável em Triunfo, Sertão de Pernambuco
Homem de 28 anos estava levando o sobrinho à escola quando entrou em terreno baldio e praticou o crime; populares acionaram a PM e ele foi preso
Publicado: 14/11/2025 às 10:41
Um homem de 28 anos foi preso, nesta quinta-feira (13), em Triunfo, Sertão do estado, por abusar sexualmente de uma criança de 9 anos, que tem o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O acusado é tio menino, que estaria levado à escola quando aconteceu o crime.
Tudo teria acontecido em um terreno baldio, na Rua Joaquim Antas Florentino, no bairro de Santo Antônio. Segundo nota da Polícia Militar de Pernambuco, durante o patrulhamento ostensivo na área, os PMs foram acionados por populares sobre a prática de estupro de vulnerável.
“De imediato, realizaram deslocamento ao endereço informado, onde encontraram o suspeito na calçada de sua residência. Ao ser abordado, ele assumiu o ato”, descreve a nota oficial da PMPE.
O efetivo militar localizou a mãe da criança e relatou o crime. Ele revelou que o homem é tio do menino e o estaria levando para a escola.
“O Conselho Tutelar foi acionado e a ocorrência foi conduzida à delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis”, conclui a nota.