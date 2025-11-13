Compesa inicia testes da Adutora do Agreste para abastecimento de Bezerros

Adutora do Agreste - Belo Jardim (Foto: Acervo Institucional da Compesa)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou, nesta quinta-feira (13), os testes operacionais do trecho da Adutora do Agreste que levará água da Transposição do Rio São Francisco ao município de Bezerros, no Agreste. A estimativa da Compesa é que a água do Velho Chico chegue ao município até o fim deste ano.

Os testes incluem manobras e procedimentos para avaliar o desempenho da adutora, que recebe água da Barragem de Ipojuca, na zona rural de Arcoverde, e direciona o abastecimento para Bezerros.

Em uma etapa posterior, ainda em execução, o sistema deve atender também o município de Gravatá. O trecho em teste corresponde ao Lote 5B do empreendimento, que abrange 54 quilômetros de tubulações com diâmetros entre 800 mm e 500 mm, totalizando um investimento de R$ 92 milhões.

“Estamos em um momento histórico na Compesa com os avanços da obra da Adutora do Agreste. A água já chegou em Caruaru e, agora, estamos testando o trecho de Bezerros e, na sequência, Gravatá”, afirmou o presidente Douglas Nóbrega.

Após a conclusão do trecho que atende Bezerros, a Compesa prevê o avanço das obras para melhorar o abastecimento em Gravatá em 2026.