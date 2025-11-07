Compesa: 29 bairros ficarão sem água neste sábado (8) devido a serviços na adutora do Sistema Tapacurá

O fornecimento de água será retomado gradativamente na manhã do domingo, segundo a Compesa

Paralisação do Sistema Tapacurá deixará bairros como Aflitos, Iputinga, Apipucos e Dois Irmãos sem água. Foto: Aluísio Moreira/Divulgação. ()

A adutora do Sistema Tapacurá passará por serviços de manutenção neste sábado (8), deixando sem água 29 bairros das zonas Norte, Oeste e do centro do Recife, a partir das 21h.

Segundo a Companhia Pernambucano de Saneamento (Compesa), os trabalhos deverão ser concluídos às 6h do domingo, com o fornecimento de água retomado gradativamente.

Confira os bairros afetados pelos serviços na adutora do Sistema Tapacurá:

Afogados, Aflitos, Bairro do Recife, Boa Vista, Bongi, Cabanga, Coelhos, Cordeiro, Curado (parte), Derby, Encruzilhada (parte), Espinheiro, Graças, Ilha do Leite, Ilha Joana Bezerra, Jiquiá, Madalena, Mangueira, Mustardinha, Paissandu, Prado, San Martin, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Soledade, Torre, Torrões e Zumbi.