Jovem grávida desaparecida em São Bento do Uma é encontrada morta com saco na cabeça

O corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (12), na Zona Rural de Sanharó, no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Gestante de quatro meses que havia desaparecido em São Bento do Una foi encontrada morta com um saco na cabeça na tarde desta quarta-feira (12), na Zona Rural de Sanharó, no Agreste de Pernambuco.

Júlia Eduarda Andrade dos Santos, de 26 anos, como foi identificada, desapareceu na manhã da última quinta-feira (5), quando informou a familiares que iria na casa do ex-companheiro pegar o dinheiro para realizar um exame de ultrassonografia. Desde então, não foi mais avistada.

Segundo à Polícia Civil de Pernambuco, um homem, de 43 anos, suspeito de assassinar Júlia foi preso. "Após realização dos procedimentos cabíveis, o autor ficou à disposição da justiça", destacou.

Julia, além da gestação, era mãe de outras quatro crianças, com idades de 11, 9, 5 e 4 anos, duas delas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O caso foi registrado como feminicídio consumado na Delegacia Seccional de Belo Jardim.