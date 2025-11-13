Caminhão tomba na PE-15 e espalha cacos de espelhos na pista
Sinistro de trânsito aconteceu no início da manhã desta quinta (13), na entrada de Ouro preto, em Olinda, no Grande Recife
Publicado: 13/11/2025 às 07:36
Caminhão tombou na PE-15 e espalhou carga de espelhos quebrados pela pista (Reprodução/TV Guararapes)
Um caminhão carregado com espelhos tombou, na manhã desta quinta (13), na PE-15, em Olinda, no Grande Recife.
O motorista, que não teve o nome divulgado, sofre fermentos leves e seguiu para uma unidade hospitalar.
O veículo trafegava no sentido Olinda-Recife e tentou fazer o retorno para o sentido Paulista.
Há informação de que o caminhão bateu em uma estrutura de cima de um viaduto, na entrada de Ouro Preto, e tombou na pista, espalhando cacos de espelhos por toda a pista.
Imagens mostram os espelhos quebrados, o que exigiu a limpeza da rodovia.
A rodovia ficou engarrafada no início da manhã. Para piorar a situação, um ônibus quebrou ao tentar desviar do acidente, complicando ainda mais o tráfego.