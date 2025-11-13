° / °
Caminhão tomba na PE-15 e espalha cacos de espelhos na pista

Sinistro de trânsito aconteceu no início da manhã desta quinta (13), na entrada de Ouro preto, em Olinda, no Grande Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/11/2025 às 07:36

Caminhão tombou na PE-15 e espalhou carga de espelhos quebrados pela pista /Reprodução/TV Guararapes

Um caminhão carregado com espelhos tombou, na manhã desta quinta (13), na PE-15, em Olinda, no Grande Recife.

O motorista, que não teve o nome divulgado, sofre fermentos leves e seguiu para uma unidade hospitalar. 

O veículo trafegava no sentido Olinda-Recife e tentou fazer o retorno para o sentido Paulista.

Há informação de que o caminhão bateu em uma estrutura de cima de um viaduto, na entrada de Ouro Preto, e tombou na pista, espalhando cacos de espelhos por toda a pista.

Imagens mostram os espelhos quebrados, o que exigiu a limpeza da rodovia.

A rodovia ficou engarrafada no início da manhã. Para piorar a situação, um ônibus quebrou ao tentar desviar do acidente, complicando ainda mais o tráfego.

 

