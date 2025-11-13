Câmara aprova fim do 'shutdown' mais longo da história dos EUA

A paralisação orçamentária forçou a demissão temporária de centenas de milhares de funcionários; veja detalhes

''Shutdown'' é o termo utilizado por especialistas para definir um quadro no qual o governo precisa suspender alguns serviços de departamentos e agências federais devido a um impasse no orçamento (Crédito: AFP)

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (12) o fim do fechamento governamental ("shutdown") mais longo de sua história, por 222 votos a favor e 209 contrários.

Os republicanos votaram em bloco a favor desta resolução proveniente do Senado, após 43 dias de bloqueio orçamentário e com centenas de milhares de funcionários que ficaram sem receber seus salários. O presidente Donald Trump deve sancionar a lei em breve, segundo a Casa Branca.

A paralisação orçamentária forçou a demissão temporária de centenas de milhares de funcionários, provocando cancelamentos de voos e angústia entre famílias que dependiam de ajuda pública para subsistir.

“Eles sabiam que iriam causar danos, e mesmo assim o fizeram”, disse o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, em alusão aos democratas. “Vamos continuar defendendo os direitos dos americanos”, declarou momentos antes, durante o debate anterior à votação, o líder da bancada opositora, o democrata Hakeem Jeffries.