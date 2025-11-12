Pernambuco registra seis novos casos suspeitos de intoxicação por metanol

Todos os novos casos estão sob investigação para confirmação laboratorial e epidemiológica

Metanol (Governo de SP)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou, nesta quarta-feira (12), seis novos casos suspeitos de intoxicação por metanol, substância associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Os registros mais recentes ocorreram nos municípios de Serrita (2 casos), Abreu e Lima (1 caso), Petrolina (2 casos) e Juazeiro, na Bahia (1 caso).

De acordo com a pasta, cinco pacientes seguem internados e um homem morreu em Petrolina. Todos os novos casos estão sob investigação para confirmação laboratorial e epidemiológica.

Com as atualizações, o estado soma 110 notificações relacionadas ao metanol, sendo 105 em Pernambuco e 5 em outros estados.

Segundo o boletim, entre as 105 notificações registradas, 87 casos foram descartados, cinco foram confirmados e o restante segue em análise.

Atualmente, há 12 pacientes internados. Outros 15 pacientes evadiram-se das unidades de saúde antes da conclusão dos exames, todos com casos posteriormente descartados.

A SES-PE reforça a orientação para que a população não consuma bebidas de origem duvidosa ou vendidas sem rótulo, e que procure imediatamente atendimento médico em caso de sintomas como náusea, tontura, visão turva e fraqueza intensa, que podem indicar envenenamento por metanol.