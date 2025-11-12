Projeto desenvolvido em escola da zona rural de Igarassu alcançou mais de 229 metros e garantiu destaque nacional a Pernambuco

Alunos da zona rural de Igarassu conquistam ouro na Olimpíada Brasileira de Foguetes (Divulgação)

Alunos do Centro de Educação Integral Evangelina Delgado de Albuquerque, no bairro de Três Ladeiras, em Igarassu, na Região Metropolitana, conquistaram o 1º lugar nacional na Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), durante a 79ª Jornada de Foguetes, realizada no Rio de Janeiro.

O grupo campeão formado por Olavo Cândido, Edelly Nayane e Késia Rayane representou a cidade com um foguete artesanal que atingiu 229,6 metros de alcance, resultando na medalha de ouro para Pernambuco. O segundo lugar da competição também ficou com uma escola da cidade, a Fernando Henrique Lucena.

O projeto foi desenvolvido no Laboratório 7.0, implantado nas escolas municipais pela Prefeitura de Igarassu, em parceria com o Sistema de Ensino Dulino. O espaço estimula a prática científica e a aprendizagem por experimentação, dentro da metodologia do “aprender fazendo”.

Sob a orientação do professor Sérgio Botelho e da coordenadora Ana Carolyna Cristóvão, os alunos realizaram pesquisas, cálculos, simulações e lançamentos de teste antes da etapa nacional. “Quando o foguete subiu, a gente quase não acreditou. Foi um orgulho enorme representar nossa escola e ver que um projeto feito aqui chegou tão longe”, disse Olavo Cândido, estudante do 9º ano e líder da equipe.

Para o monitor Pedro Henrique, que acompanha o trabalho das turmas no Laboratório 7.0, o resultado mostra o potencial da curiosidade científica dos alunos. “Eles entenderam na prática conceitos de propulsão e aerodinâmica, e descobriram que a ciência é acessível e transformadora”, afirmou.

A conquista foi celebrada em Três Ladeiras com um desfile em viatura do Corpo de Bombeiros e a recepção calorosa de colegas e moradores. “Esses jovens mostram que o talento está em todos os lugares. O que faz a diferença é a oportunidade e o incentivo à experimentação”, ressaltou Ana Carolyna Cristóvão, coordenadora pedagógica do CEI Evangelina Delgado.

Promovida pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), a OBAFOG tem o objetivo de popularizar a ciência e estimular o interesse de estudantes pelas áreas de Astronomia e Astronáutica.

“A gente aprendeu que a ciência é para todos. Mesmo longe da cidade, a gente pode alcançar o espaço”, disse Edelly Nayane.

