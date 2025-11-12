Irmãos são presos no Agreste por transportar mais de 450 pássaros silvestres

A prisão aconteceu durante fiscalização na BR-424, em Venturosa, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta quarta (12)

As aves estavam em 23 gaiolas improvisadas no interior e porta-mala do carro (DIVULGAÇÃO/PRF)

Policiais do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam dois irmãos que transportavam pássaros silvestres, durante operação de fiscalização na BR-424, em Venturosa, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (12).

Segundo a PRF, eles tinham 39 e 49 anos e transportavam cerca de 465 aves em gaiolas apertadas no porta-mala e no interior do veículo. Algumas, inclusive, morreram durante o trajeto.

Os policiais do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais realizavam uma fiscalização na rodovia, quando abordaram um carro ocupado por dois homens. Foram encontradas 23 gaiolas contendo cerca de 300 pássaros da espécie papa-capim, 150 canários-da-terra, dez trinca-ferros e cinco azulões.

A PRF informou que, conforme informações colhidas com os ocupantes do veículo, as aves haviam saído da cidade de Jequié, na Bahia, em direção a Caruaru, em Pernambuco, distantes cerca de 914 km.

Os irmãos já haviam sido detidos diversas vezes pela PRF cometendo o mesmo crime ambiental nas cidades baianas de Jeremoabo e Jequié.

A dupla foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, no Sertão pernambucano, e poderá responder por maus-tratos, receptação, associação criminosa e pelo crime ambiental.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) foram acionados, para receber as aves e emitir autuações ambientais.