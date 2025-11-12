Guardas municipais protestam no Centro do Recife

O ato, chamado de Marcha Azul Marinho, é pela "defesa da segurança pública, combate à violência e pelo direito ao porte de arma de fogo dos guardas"

Marcha percorreu ruas do Centro nesta quarta-feira (12) (Reprodução de vídeo)

Guardas municipais de diferentes cidades de Pernambuco realizaram um protesto no Centro do Recife, nesta quarta-feira (12).

Organizado pela Associação dos Guardas Civis Municipais de Pernambuco, o ato, chamado de Marcha Azul Marinho, é pela "defesa da segurança pública, combate à violência e pelo direito ao porte de arma de fogo dos guardas".

"Guardas têm direito a colete balístico, plano de carreira, salários dignos e exercer sua função de polícia de forma digna. Muitos municípios contratam pessoas para atuar como guarda municipal sem concurso público, isso é ilegal", disse Etevaldo Ventura, presidente da associação.