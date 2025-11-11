Imagens que circulam pela redes mostram o veículo em chamas nas proximidades do Cinema São Luiz, na Rua da Aurora; Não houve registro de feridos

Incêndio atinge um carro próximo ao Cinema São Luiz, no Centro do Recife (Fotos: Rafael Vieira)

No final da manhã desta terça-feira (11), um carro de passeio pegou fogo nas proximidades do Cinema São Luiz, na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o capô do carro completamente em chamas e uma nuvem densa e escura saindo do veículo.

Acionados por volta das 11h45, o Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que uma equipe de combate a incêndio foi designada para atuar na ocorrência. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Até o momento não se sabe o que pode ter provocado a combustão do veículo.

