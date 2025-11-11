O presidente turco foi notificado do incidente hoje durante um evento na capital turca, Ancara, quando recebeu um bilhete dos seus assessores

Avião turco cai na Geórgia com 20 pessoas a bordo (Reprodução/Redes Sociais )

Nesta terça-feira (11), o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que um avião de carga militar turco caiu na Geórgia. Na aeronave pelo menos 20 pessoas estavam a bordo.

"Estamos profundamente tristes ao saber que um dos nossos aviões militares C-130, que fazia o trajeto do Azerbaijão para o nosso país, caiu perto da fronteira entre a Geórgia e o Azerbaijão", anunciou.

O presidente turco foi notificado do incidente hoje durante um evento na capital turca, Ancara, quando recebeu um bilhete dos seus assessores. Erdogan se referiu à queda do avião militar no final do seu discurso. "Se Deus quiser, vamos superar este acidente com o mínimo de dificuldades. Que Deus dê descanso à alma de nossos mártires e que possamos estar com eles através das nas nossas orações", disse.

Erdogan também informou que estão em curso operações de busca e salvamento, em coordenação com as autoridades da Geórgia e do Azerbaijão.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, também manifestou as suas condolências. "Ficamos profundamente tristes com a trágica notícia da perda de militares na queda de um avião de carga militar da Força Aérea Turca, que decolou de Ganja e caiu em território georgiano", lamentou.

Enquanto, o Ministério do Interior da Geórgia ainda acrescentou que o C-130 turco caiu em Sighnaghi, perto da fronteira com o Azerbaijão, e que uma investigação foi aberta.

Em atualização